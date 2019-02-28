Описание товара

ПРОДАЮ!!!



Мини экскаватор KUBOTA RX-302 2011 г.



Объём двигателя 1 500 куб. см.



Наработка 2 500 м/ч



Год выпуска 2011



Объём ковша 0,15 куб. м.



Мощность 24 л.с. (17,7 кВт)



Масса 2 900,00 кг.



МИРОВОЙ БРЕНД ОЧЕНЬ НАДЁЖЕН, ПРОСТ И УДОБЕН В УПРАВЛЕНИИ



В России не работал Куплен в Японии Растаможен



Отлично заводится и отжимается



Стрела робот без люфтов ,сальники не текут



резиновые гуски



Глубина копания 3м Высота разгрузки 3.8м



Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,



Двухскоростные гидромоторы



Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)



Полноповоротный



Стрела робот поворотная {лево-право}



Башня не выступает за границу своей станины



Двигатель с простой аппаратурой, дизельный KBT V1505-KA