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Континент Групп
Мини экскаватор Komatsu PC28uu, 2013 стрела робот
Добавлено
28.02.2019
1 398 000
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Мини экскаватор Komatsu PC28uu, 2013 стрела робот
Телефон
+79872079193
Продавец
Континент Групп
0
Описание товара
ПРОДАЮ!!! мини экскаватор Komatsu PC28uu, 2013 стрела робот.
Наработка 2 500 м/ч
Объём ковша 0,15 куб. м.
Мощность 29 л.с. (21,3 кВт)
Масса 2 900,00 кг.
В России не работал куплен в Японии. Привезен и растаможен
Отлично заводится и отжимается. Стрела-ковш не болтаются, сальники не текут.
Глубина копания 3.м Высота разгрузки 4.м
Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,
Кабина, печка, гусски железные с накладками
Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)
Полноповоротный
Стрела РОБОТ поворотная (лево-право)
Двигатель дизельный 3D82AE KOM
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