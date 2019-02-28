Описание товара

ПРОДАЮ!!! мини экскаватор Komatsu PC28uu, 2013 стрела робот.



Наработка 2 500 м/ч



Объём ковша 0,15 куб. м.



Мощность 29 л.с. (21,3 кВт)



Масса 2 900,00 кг.



В России не работал куплен в Японии. Привезен и растаможен



Отлично заводится и отжимается. Стрела-ковш не болтаются, сальники не текут.



Глубина копания 3.м Высота разгрузки 4.м



Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,



Кабина, печка, гусски железные с накладками



Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)



Полноповоротный



Стрела РОБОТ поворотная (лево-право)



Двигатель дизельный 3D82AE KOM