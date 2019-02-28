Описание товара

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ООО"Континент Групп"



ПРОДАЮ!!! Мини экскаватор SUMITOMO SH30UJ-2, 2011г. Б. П. пр Япония.



Объём двигателя 1 500 куб. см.



Наработка 2 500 м/ч



Год выпуска 2011



Объём ковша 0,15 куб. м.



Мощность 29 л.с. (21,3 кВт)



Масса 3 000,00 кг.



МИРОВОЙ БРЕНД ОЧЕНЬ НАДЁЖЕН, ПРОСТ И УДОБЕН В УПРАВЛЕНИИ



В России не работал Куплен в Японии Растаможен



Отлично заводится и отжимается



Стрела робот без люфтов ,сальники не текут



резиновые гуски



ПОЛНОЦЕННАЯ ТЁПЛАЯ КАБИНА Печка Радио



Глубина копания 3м Высота разгрузки 3.55м



Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,



Двухскоростные гидромоторы



Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)



Полноповоротный



Стрела робот поворотная {лево-право}



Башня не выступает за границу своей станины



Двигатель с простой аппаратурой, дизельный ISZ 3LD1