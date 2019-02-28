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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              1 099 000

              Мини экскаватор sumitomo SH30UJ-2, 2011г

              Телефон
              +79872079193
              Продавец
              Континент Групп
              0
              Описание товара
              Смотрите все наши предложения в базе пользователя: 

              ООО"Континент Групп"

              ПРОДАЮ!!! Мини экскаватор SUMITOMO SH30UJ-2, 2011г. Б. П. пр Япония. 

              Объём двигателя 1 500 куб. см.

              Наработка 2 500 м/ч

              Год выпуска 2011

              Объём ковша 0,15 куб. м.

              Мощность 29 л.с. (21,3 кВт)

              Масса 3 000,00 кг.

              МИРОВОЙ БРЕНД ОЧЕНЬ НАДЁЖЕН, ПРОСТ И УДОБЕН В УПРАВЛЕНИИ

              В России не работал Куплен в Японии Растаможен 

              Отлично заводится и отжимается 

              Стрела робот без люфтов ,сальники не текут

              резиновые гуски 

              ПОЛНОЦЕННАЯ ТЁПЛАЯ КАБИНА Печка Радио 

              Глубина копания 3м Высота разгрузки 3.55м

              Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,

              Двухскоростные гидромоторы

              Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)

              Полноповоротный 

              Стрела робот поворотная {лево-право}

              Башня не выступает за границу своей станины 

              Двигатель с простой аппаратурой, дизельный ISZ 3LD1
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