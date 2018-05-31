WHEY Prime Kraft Сывороточный протеин 500гр тирамису

Описание товара

WHEY Сывороточный протеин 500гр. Протеиновая смесь (концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка), какао порошок, ароматизатор, ксантановая камедь, гуаровая камедь, минеральная смесь (карбонат кальция, хлорид калия, оксид магния, сульфат железа, оксид цинка, сульфат меди, сульфат марганца, йодат калия, селенит натрия), хлорид натрия, витаминная смесь (аскорбиновая кислота, ацетат токоферола, никотинамид, ацетат ретинола, пантотенат кальция, г/хл пиридоксина, рибофлавин, холекальциферол, мононитрат тиамина, фолиевая кислота, биотин, цианокобаламин), ацесульфам К, сукралоза. Витаминно-минеральная смесь

Компоненты

содержание в продукте

% РСП*/АУП**

На 100 г

На 1 порцию (30 г)

Витамин С

33,75 мг

10,14 мг

17*

Никотиновая к-та

9,6 мг

2,9 мг

16*

Витамин Е

7,22 мг

2,16 мг

22*

D-пантотенат кальция

2,4 мг

0,72 мг

12*

Витамин В6

0,96 мг

0,29 мг

14*

Витамин В2

0,96 мг

0,29 мг

13*

Фолиевая кислота

193 мкг

58 мкг

29*

Витамин В1

0,82 мг

0,25 мг

17*

Витамин А

472,5 мкг

141,9 мкг

18*

Биотин

24 мкг

7 мкг

15*

Витамин D

2,3 мкг

0,69 мкг

14*

Витамин B12

1,35 мкг

0,4 мкг

40*

Компоненты

Содержание в продукте

% РСП*/АУП**

На 100 г

На 1 порцию (30 г)

Кальций

32 мг

9,6 мг

1*

Магний

23,2 мг

6,96 мг

2*

Железо

9,2 мг

2,7 мг

18*

Цинк

5,68 мг

1,7 мг

11*

Марганец

0,6 мг

0,18 мг

12**

Медь

0,76 мг

0,23 мг

22**

Йод

80 мкг

24 мкг

17*

Селен

27 мкг

8,2 мкг

12*

* % РСП – процент от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно, ТР ТС 022/2011 п..2 ** %АУП - процент от адекватного уровня потребления ЕврАзЭС п. 5 Рекомендации по применению: Смешайте содержимое одного пакетика (30 г) с 200-300 мл воды, молока или другого напитка. В дни отдыха принимайте 2-3 раза в день между приемами пищи. В тренировочные дни за 1-1,5 часа до тренировки и через 30 минут после. Информация для аллергиков: Содержит молочные ингредиенты и соевый лецитин (эмульгатор). Условия хранения: Хранить при температуре от +5°С до +25°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления (см. на упаковке).