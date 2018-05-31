Казеиновый протеин CASEIN Lion Brothers 1кг купить шоколад

Описание товара

Казеиновый протеин CASEIN Lion Brothers 1кг купить Казеин - долгий протеин, он отлично подойдет на приёма на ночь, усваивается высококачественный белок из"casein львиное братство" на протяжении 6-8 часов. Казеин отличная альтернатива творогу, Вы можете чередовать и вечером пить то его, то творог, чтобы не приелось. Компания Lion Brothers создала поистине отличный продукт - казеин высокого качества и что не мало важно - вкусный! К Вашему вниманию представлены три вкуса:

Ваниль Шоколад Банан

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