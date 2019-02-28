Описание товара

ПРОДАЮ!!!



Мини экскаватор Kubota U25 гидровыходы 2015 г.



Самый надёжный и неприхотливый в своём классе Kubota U25. Б/П. по РФ пр Япония ,2015г полноценная кабина, печка



Состояние отличное



Куплен в Японии. В России не работал



Есть возможность подключения гидробура



Объём ковша 0,15 куб. м.



Мощность 21л.с. (15,5 кВт)



Масса 2 600,00 кг.



Полноценная кабина, печка



Гуски резиновые



Управление на гидравлических джойстиках (Нет никакой электроники, все простое, на гидравлике)



Полноповоротный



Стрела прямая (поворотная лев \ прав) с гидровыходами



Круглый (Башня не выступает за границы своей станины)



Двигатель дизельный KUBOTA D1105-K2A заводится и работает отлично



Отжимается легко и просто на холостых



Глубина копания до 2800 мм Высота разгрузки 3050 мм Высота копания 4500 мм



Габаритные размеры 1500 мм-ширина 4100 мм-длинна 2300 мм высота



Топливный бак, л 28 Гидравлический бак, л 34



Модель компактного экскаватора Kubota U25 разработана с расчетом на то, что он будет работать на ограниченном пространстве. Это одно из его главных преимуществ, в паре с укороченным противовесом и удобством транспортировки.



Благодаря такому противовесу, эта модель экскаватора может безо всяких затруднений работать на небольших площадках. Компания Kubota славится тем, что производит высоконадежную технику, которая отличается превосходными характеристиками во время эксплуатации. Модель U25 не стала исключением из этого правила, поэтому она прекрасно подойдет для стандартных строительных работ, а также для частных строительных нужд.