Описание товара

Max Protein от SEI Nutrition купить Описание: Whey Protein универсальный питательный продукт с отличной растворимостью и хорошим вкусом, в продукте Whey Protein нет ни одного лишнего ингридиента, может использоваться людьми с непереносимостью лактозы и теми, кто страдает пищевой аллергией. Сывороточный протеин – это основной источник белка, кроме этого это самый высококачественный белок, который можно получить из пищи. Сывороточный протеин – это самый богатый источник аминокислот с разветвленной цепью (ВСАА) из известных натуральных источников питания. Состав порции (1 мерная ложка ― 37,5 г): Калории ― 140 ккал Калории от жиров ― 5 ккал Всего жиров ― 0,5 г (1%) Насыщенные жиры ― 0 г (0%) Транс-жиры ― 0 г Холестерин ― 15 мг (5%) Натрий ― 140 мг (6%) Всего углеводов ― 9 г (3%) Пищевые волокна ― 0 г (0%) Сахар ― 7 г Белок ― 25 г (50%) Витамин A ― 0% Витамин С ― 0% Кальций ― 10% Железо ― 2% Фосфор ― 2% Магний ― 2% Ингредиенты: концентрат сывороточного протеина, гиролизованные высокомолекулярные коллагеновые полипептиды, L-аланин, натуральный какао-порошок (для вкуса шоколад), глицин, натуральные и искусственные ароматизаторы, ВСАА 2:1:1 (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), грибковая лактаза, сукралоза, смесь пробиотиков (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobaclllus plantarum, Blfldobacterium breve. Blfldobacterlum anlmalls subsp. lactls). Информация для аллергиков: cодержит молоко. Рекомендации по применению: добавьте одну мерную ложку (37,5 грамма) в 200-250 мл воды или молока. Можете для вкуса добавить фрукты, ягоды или ваш любимый топпинг. Выпивайте 1-3 коктейля в день между основными приемами пищи и после тренировки. Порций в упаковке: 60 Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением проконсультироваться со специалистом. Примечание: не является лекарственным средством. Условия хранения: хранить в закрытом состоянии в сухом, прохладном месте. Срок реализации указан на упаковке. Беречь от детей!