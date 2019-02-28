Мини экскаватор Komatsu PC28uu

Описание товара

Komatsu PC28uu, 2013 стрела робот.

Наработка 2 500 м/ч

Объём ковша 0,15 куб. м.

Мощность 29 л.с. (21,3 кВт)

Масса 2 900,00 кг.

В России не работал куплен в Японии. Привезен и растаможен

Отлично заводится и отжимается. Стрела-ковш не болтаются, сальники не текут.

Глубина копания 3.м Высота разгрузки 4.м

Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,

Кабина, печка, гусски железные с накладками

Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)

Полноповоротный

Стрела РОБОТ поворотная (лево-право)

Двигатель дизельный 3D82AE KOM