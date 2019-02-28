Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              1 398 000

              Мини экскаватор Komatsu PC28uu

              Телефон
              +79173940670
              Ключевые слова:
              Мини, экскаватор, Komatsu, PC28uu, Komatsu, PC28uu, Мини, экскаватор, Komatsu, PC28uu
              Продавец
              ООО"Континент Групп"
              0
              Описание товара

              Komatsu PC28uu, 2013 стрела робот.

              Наработка 2 500 м/ч

              Объём ковша 0,15 куб. м.

              Мощность 29 л.с. (21,3 кВт)

              Масса 2 900,00 кг.

              В России не работал куплен в Японии. Привезен и растаможен

              Отлично заводится и отжимается. Стрела-ковш не болтаются, сальники не текут.

              Глубина копания 3.м Высота разгрузки 4.м

              Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,

              Кабина, печка, гусски железные с накладками

              Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)

              Полноповоротный

              Стрела РОБОТ поворотная (лево-право)

              Двигатель дизельный 3D82AE KOM

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store