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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              9 950 000

              Котедж 258 квм с кафе баром в сТурочак

              Телефон
              +79236646490
              Продавец
              Городская Сберкасса
              0
              Описание товара
              Кафе-бар"Коляда" ― мир волшебной сказки! Неповторимое сочетание древнеславянского интерьера и великолепной кухни. Уютная атмосфера кафе-бара располагает к дружескому общению. Попадая в кафе-бар, Вы оказываетесь в другом мире... В мире волшебной сказки, где  время течёт по иному и все неотложные дела замирают. Кафе-бар «Коляда» ― идеальное место для проведения свадеб и семейных торжеств, корпоративных праздников и деловых встреч, романтических свиданий и банкетов.В зале кафе располагаются 10 столов на пятьдесят человек, подиум для исполнителей со всем необходимым музыкально-вокальным оборудованием, бар-стойка, русская печь. На веранде оборудовано летнее кафе на 70 посадочных мест.Во внутреннем дворе охраняемая стоянка на 10 автомобилей.На втором и третье этажах здания находятся пять 2-х местных номеров. На каждом этаже санузел и душевая кабинка. На втором этаже прачечная. Балкон.Система водо- и теплоснабжения, полностью автономна.В пищеблоке установлены мармиты, холодильники и прочее необходимое оборудование для деятельности кафе-бара.Любая форма оплаты, торг.
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