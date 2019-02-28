Котедж 258 квм с кафе баром в сТурочак

Описание товара

Кафе-бар"Коляда" ― мир волшебной сказки! Неповторимое сочетание древнеславянского интерьера и великолепной кухни. Уютная атмосфера кафе-бара располагает к дружескому общению. Попадая в кафе-бар, Вы оказываетесь в другом мире... В мире волшебной сказки, где время течёт по иному и все неотложные дела замирают. Кафе-бар «Коляда» ― идеальное место для проведения свадеб и семейных торжеств, корпоративных праздников и деловых встреч, романтических свиданий и банкетов.В зале кафе располагаются 10 столов на пятьдесят человек, подиум для исполнителей со всем необходимым музыкально-вокальным оборудованием, бар-стойка, русская печь. На веранде оборудовано летнее кафе на 70 посадочных мест.Во внутреннем дворе охраняемая стоянка на 10 автомобилей.На втором и третье этажах здания находятся пять 2-х местных номеров. На каждом этаже санузел и душевая кабинка. На втором этаже прачечная. Балкон.Система водо- и теплоснабжения, полностью автономна.В пищеблоке установлены мармиты, холодильники и прочее необходимое оборудование для деятельности кафе-бара.Любая форма оплаты, торг.