Земельный участок в Александровке

Описание товара

Земельный участок под ЛПХ в черте нас. пункта Александровка. Расположен в Майминском районе в 30-ти км. от центра Горно-Алтайска. На участке есть электроэнергия, вода (скважина), огорожен. Находится рядом с дорогой.В 12 км. расположена 6аза отдыха ― туристический комплекс"Алтай RESORT", состоящий из 6 (шести) отдельно стоящих домов, выполненных из бруса натурального кедра в едином русском стиле, который подчеркивает особенности местности. На территории комплекса располагается: озеро площадью 3 га, ресторан русской кухни, оздоровительный комплекс с баней, марaловодческое хозяйство, стрелковый клуб. Отдыхающие размещаются в круглогодичных номерах категории"Люкс","Люкс Гранд" и"Апартаменты". Общий жилой фонд составляет 20 номеров, включая «Апартаменты». Номера оборудованы внутренней телефонной связью.Земельный участок в аренде на 49 (сорок девять) лет. Арендная плата составляет: 1080 (одна тысяча восемьдесят) рублей 78 копеек в год.Для строительства жилья получено разрешение. Есть возможность продажи через реализацию материнского (семейного капитала).Возможна любая форма оплаты, ликвидный обмен, торг.