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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              2 690 000

              Благоустроенная квартира в жилом доме на земельном участке

              Телефон
              +79236646490
              Продавец
              Городская Сберкасса
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              Описание товара
              Квартира общей площадью 126, 8 кв. м. в жилом двухквартирном доме, расположенном в  с. Майма на улице Энергетиков. Дом расположен в тихом уютном месте, рядом находятся: Магазины, автобусная остановка, торговая база, магазины, кафе"Тихий Дворик".Дом построен на бетонном фундаменте, снаружи обшит сайдингом. В доме 3 комнаты,кухня (с гарнитуром, плитой,холодильником), большой коридор, в прихожей находится помещение с кирпичным камином. Под домом обустроен большой подвал,где находится котельная. К дому подведено централизованное газоснабжение, в доме своя автономная скважина , электрическое водяное отопление (эл. котел), вода холодная и горячая, канализация, установлена вся сантехника (унитаз, раковина, ванная комната, стиральная машинка-автомат). Участок 14 соток, ухоженная усадьба с плодоносящим садом и надворными постройками, включающими  баню из бруса. На усадьбе размещены:две теплицы (одна летняя, вторая - поликарбонатная), на участке залит фундамент для беседки.Вместе с домом соединен гараж из бруса 3*9 метров, в гараже имеется канава для автомобиля, гараж обустроен электро механическими воротами под большой автомобиль.Дом и земельный участок оформлены на одно физическое лицо. Обременения нет.Любая форма оплаты,обмен на 2-комнатную квартиру в Горно-Алтайске с доплатой. Возможна оплата средствами МСК (Материнского (семейного) капитала). Торг.
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