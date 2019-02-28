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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              470 000

              Комната в гостинице в центре Маймы

              Телефон
              +79236646490
              Продавец
              Городская Сберкасса
              0
              Описание товара
              Гостиница"Энергетик", в которой продается комната, расположена между Горно-Алтайском и Маймой. Жилая комната продается в связи с переездом. Окно выходит в сторону, противоположную дороге, теплая, 1-й этаж. Централизованное водоснабжение, 3-х секционное пластиковое окно, металлическая дверь.Рядом (меньше 50 м.) автобусная остановка, маршруты в Горно-Алтайск и Майму. В 1-ом км. федеральная автодорога"Чуйский тракт" и в 2-х км. Горно-Алтайский аэропорт, рейсы в Москву 6 раз в неделю, а также региональные авиарейсы.Оформлена в собственность на одного собственника.Любая форма оплаты, ликвидный обмен, торг, можно под мат. капитал с доплатой.
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