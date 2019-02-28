5 комнатная квартира в Майме

Описание товара

5-комнатная квартира в 3 - подъездном, пятиэтажном панельном доме на 3-м этаже. Три застекленных балкона - каждый по 6 кв. м. (два балкона с одной стороны и один с противоположной). В подъезде всего 9 (девять) квартир, предлагаемая квартира на 3-м этаже - одна. При строительстве дома квартира была сформирована из двух 3-комнатных квартир во втором (среднем) подъезде и одной 2-комнатной квартиры из 1-го подъезда. Квартира включает в себя: зал - 59 кв.м., холл - прихожая 45 кв.м., две стандартные комнаты по 14 кв. м. и одна комната площадью 24 кв. м., сформированная из комнаты и кухни в бывшей 2-комнатной квартире. Ванная комната площадью 6 кв.м., отдельно сан. узел, комната с душевой кабиной и эл. титаном. В подъезде пластиковые окна, две подъездные двери, металлическая оборудованная домофоном, вторая дверь пластиковая. В квартире окна - деревянные (сосна) со стекло-пакетами, пол - немецкая дубовая паркетная доска, межкомнатные двери - массив красного дерева (Новая Зеландия). Дом расположен в тихом районе, большая детская площадка, парковка. Продуктовые магазины, хозяйственный магазин, аптека, парикмахерская, расположены непосредственно рядом с домом. В 20-ти метрах от дома автобусная остановка.Вместе с квартирой продается, находящийся рядом с домом, капитальный гараж 6х12 из силикатного кирпича с подвалом глубиной три метра.Виртуальная прогулка (путешествие) по квартире: http://navse360.ru/onlyTour/3624.Любая форма оплаты, ипотека. Ликвидный обмен. Торг.Реализация материнского капитала.