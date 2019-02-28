Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              1 490 000

              Жилой дом на земельном участке 12 сот Торг

              Телефон
              +79236646490
              Продавец
              Городская Сберкасса
              0
              Описание товара
              Находится в с. Усть-Муны в 50-ти метрах от Катуни, центральное водоснабжение, слив, гараж, баня. Рядом администрация села. Торг.Домовладение находится в курортной зоне Горного Алтая вдоль берега реки Катунь. Вверх по течению реки в 50-ти км. расположено село Чемал, всероссийская здравница. На левом берегу в 15-ти км. вниз по течению расположена свободная экономическая зона"Бирюзовая Катунь" (Алтайский край), на правом берегу в 30-ти км. вдоль Чуйского тракта - свободная экономическая зона"Алтайская долина" (Республика Алтай). В 40 км. вниз по течению Катуни расположен Горно-Алтайский аэропорт, где выполняются рейсы в Москву 6 раз в неделю. В 56 км. столица Республики Алтай город Горно-Алтайск. Любая форма оплаты, торг.Возможна продажа под материнский капитал.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store