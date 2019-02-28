Жилой дом на земельном участке 12 сот Торг

Описание товара

Находится в с. Усть-Муны в 50-ти метрах от Катуни, центральное водоснабжение, слив, гараж, баня. Рядом администрация села. Торг.Домовладение находится в курортной зоне Горного Алтая вдоль берега реки Катунь. Вверх по течению реки в 50-ти км. расположено село Чемал, всероссийская здравница. На левом берегу в 15-ти км. вниз по течению расположена свободная экономическая зона"Бирюзовая Катунь" (Алтайский край), на правом берегу в 30-ти км. вдоль Чуйского тракта - свободная экономическая зона"Алтайская долина" (Республика Алтай). В 40 км. вниз по течению Катуни расположен Горно-Алтайский аэропорт, где выполняются рейсы в Москву 6 раз в неделю. В 56 км. столица Республики Алтай город Горно-Алтайск. Любая форма оплаты, торг.Возможна продажа под материнский капитал.