Описание товара

Мини экскаватор KUBOTA RX-302 2011 г.

Объём двигателя 1 500 куб. см.

Наработка 2 500 м/ч

Год выпуска 2011

Объём ковша 0,15 куб. м.

Мощность 24 л.с. (17,7 кВт)

Масса 2 900,00 кг.

МИРОВОЙ БРЕНД ОЧЕНЬ НАДЁЖЕН, ПРОСТ И УДОБЕН В УПРАВЛЕНИИ

В России не работал Куплен в Японии Растаможен

Отлично заводится и отжимается

Стрела робот без люфтов ,сальники не текут

резиновые гуски

Глубина копания 3м Высота разгрузки 3.8м

Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,

Двухскоростные гидромоторы

Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)

Полноповоротный

Стрела робот поворотная {лево-право}

Башня не выступает за границу своей станины

Двигатель с простой аппаратурой, дизельный KBT V1505-KA