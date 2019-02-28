Мини экскаватор KUBOTA RX-302 2011 г.
Объём двигателя 1 500 куб. см.
Наработка 2 500 м/ч
Год выпуска 2011
Объём ковша 0,15 куб. м.
Мощность 24 л.с. (17,7 кВт)
Масса 2 900,00 кг.
МИРОВОЙ БРЕНД ОЧЕНЬ НАДЁЖЕН, ПРОСТ И УДОБЕН В УПРАВЛЕНИИ
В России не работал Куплен в Японии Растаможен
Отлично заводится и отжимается
Стрела робот без люфтов ,сальники не текут
резиновые гуски
Глубина копания 3м Высота разгрузки 3.8м
Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,
Двухскоростные гидромоторы
Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)
Полноповоротный
Стрела робот поворотная {лево-право}
Башня не выступает за границу своей станины
Двигатель с простой аппаратурой, дизельный KBT V1505-KA