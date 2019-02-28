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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              999 000

              Мини экскаватор KUBOTA RX-302

              Телефон
              +79173940670
              Ключевые слова:
              Мини, экскаватор, KUBOTA, KUBOTA, RX-302
              Продавец
              ООО"Континент Групп"
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              Описание товара

              Мини экскаватор KUBOTA RX-302 2011 г.

              Объём двигателя 1 500 куб. см.

              Наработка 2 500 м/ч

              Год выпуска 2011

              Объём ковша 0,15 куб. м.

              Мощность 24 л.с. (17,7 кВт)

              Масса 2 900,00 кг.

              МИРОВОЙ БРЕНД ОЧЕНЬ НАДЁЖЕН, ПРОСТ И УДОБЕН В УПРАВЛЕНИИ

              В России не работал Куплен в Японии Растаможен

              Отлично заводится и отжимается

              Стрела робот без люфтов ,сальники не текут

              резиновые гуски

              Глубина копания 3м Высота разгрузки 3.8м

              Размеры- Ширина 150см, Высота 240см, Длина 400см,

              Двухскоростные гидромоторы

              Управление на гидравлических джойстиках (Без электроники)

              Полноповоротный

              Стрела робот поворотная {лево-право}

              Башня не выступает за границу своей станины

              Двигатель с простой аппаратурой, дизельный KBT V1505-KA

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