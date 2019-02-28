Дом 840 кв м, Московская обл, Падиково д, Истринский р он

Описание товара

Продается роскошный капитальный жилой дом, эксклюзив, 840 кв м (жилая пл. 382,6 кв м), на земельном участке 20 соток, построенный по авторскому проекту, в охраняемом коттеджном поселке «Русская деревня» в 23 км по Новорижскому шоссе, Истринский район, дер. Падиково. Дом 2011 г.п., монолитный «под ключ» без внутренней отделки, построен по немецкой технологии (зимой тепло, летом прохладно), 3 уровня + цокольный этаж с бассейном (классическая дорожка 12 х3 м), высота потолков 3,30 с учетом отделки, дом облицован кирпичом и изразцами, коваными элементами. Перекрытия монолитные, лестница бетонная, крытая терраса с подполом около 50 кв м для хранения садового инвентаря и спортивной техники. Окна Рехау тройные стеклопакеты, мягкая кровля (Финляндия), мансардный этаж утеплен. Входная дверь «Bars». Все коммуникации центральные (эл-во, газ, вода, канализация), заведены/разведены по дому, котельная, батареи Будерус функционируют. Есть вывод под камин. Качественные, дорогие материалы и оборудование. Строился не для продажи. Есть тех.паспорт БТИ.Участок правильной прямоугольной формы, ровный, с газонами и дорожками, огорожен капитальным забором на ленточном фундаменте. Имеется отдельно стоящее 2-х эт. кирпичное здание 160 кв м, с гаражом для 2 а/м на первом этаже, котельной, второй этаж свободного назначения. Рядом большой лесной «живой» массив с грибами, птицами, животными. Исторические места: Борисоглебский Аносин женский монастырь , Новоиерусалимский мужской монастырь. Ежегодно «Усадьба Джаз» в Архангельском. Богатейшая инфраструктура, медицинский центр в 1 км, конные прогулки, спортклубы WorldClass, FitnessOne. Солидное окружение.Идеально для проживания семьи с детьми, пожилыми родителями.