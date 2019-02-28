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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              14 200 000

              Москва, Рублевское шоссе, 81к1 продажа 2 комнкв

              Телефон
              +74956494424
              Продавец
              ХЭППИ РИЧ
              0
              Описание товара
              2-комн. квартира , уютная, в светлых тонах, на 10/18 эт. дома 2009 г.п. продается в экологически чистом, востребованном районе Кунцево ЗАО Москвы. Ст. метро Молодежная в 900 м, ст. метро Кунцевская в 1200 м. Чистый подъезд, консьерж. В кв. выполнен дорогой, качественный ремонт в 2018 году. Комнаты 18.8 и 12.3 кв м, правильной формы, изолированные, с кондиционером и встроенным шкафом-купе в каждой комнате (входят в стоимость), окна на две стороны (распашонка), везде установлены новые пакеты REHAU с УФ-защитой, сан.узел совмещен, выдержан... развернуть в лавандовом цвете, дорогая сан.техника. Во всех помещениях кв заменены радиаторы отопления. Застекленная лоджия из кухни, встроенный кухонный гарнитур со встроенной вытяжкой, эл.плитой и посудомоечной машиной (SIEMENS) входит в стоимость, на полу в кухне керамогранит (Испания), в комнатах и коридоре ламинат 33 класса. Стены отделаны венецианской штукатуркой, большое панно в маленькой комнате ручной работы. Входная дверь бронированная 120 кг. Ремонт делали хорошо, надолго, для себя. Вся мебель изготовлена на заказ фирмой Стильные кухни. Рядом хорошие магизины, спортклуб Олимпик стар, Суворовский парк с дорожками, площадками, выходом к набережной Москва-реки, школы/сады. 1 взрослый собственник, в ДКП большая, но не полная стоимость, ипотеку рассматриваем. Выписка до сделки. Альтернатива, которую по ситуации, можем разорвать. Эксклюзив агентства.
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