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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              9 000 000

              2 ккв г Москва, г Московский, ул Радужная, д 9

              Телефон
              +74956494424
              Продавец
              ХЭППИ РИЧ
              0
              Описание товара
              2-комн.квартира в Новой Москве, г. Московский. 64(60,3)/31,7/8,8 кв м, 23/25 эт. нового монолитно-кирпичного дома,"распашонка", комнаты изолированы, 2 лоджии, сан.узел совмещен, есть гардеробная комната, новый ремонт, менее 3 лет в собственности (ДКП), 1 взрослый собственник. Транспортная доступность к трем станциям метро: Саларьево (4 км), Тропарево и Теплый стан, Дом граничит с лесопарком, поликлиникой, дет. садом и школой, в пешей доступности магазины. На первом этаже большой хороший фитнес-центр с бассейном 25м. Свободная продажа.
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