2 ккв г Москва, г Московский, ул Радужная, д 9

Описание товара

2-комн.квартира в Новой Москве, г. Московский. 64(60,3)/31,7/8,8 кв м, 23/25 эт. нового монолитно-кирпичного дома,"распашонка", комнаты изолированы, 2 лоджии, сан.узел совмещен, есть гардеробная комната, новый ремонт, менее 3 лет в собственности (ДКП), 1 взрослый собственник. Транспортная доступность к трем станциям метро: Саларьево (4 км), Тропарево и Теплый стан, Дом граничит с лесопарком, поликлиникой, дет. садом и школой, в пешей доступности магазины. На первом этаже большой хороший фитнес-центр с бассейном 25м. Свободная продажа.