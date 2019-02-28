Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              7 200 000

              3 комнкв ра, гМосква, Вешняковская ул,д15К2

              Телефон
              +74956494424
              Продавец
              ХЭППИ РИЧ
              0
              Описание товара
              Временно снята с продажи. 3 комн.кв-ра, 2/9 эт. панельного дома 1971 г.п., строительной серии II-49, 59.7/43.1/6, распашонка, одна комната изолированная, две смежные (можно изолировать), с/у совмещенный, балкон. Ухоженная, чистая квартира в хорошем состоянии, окна ПВХ, с/у в отличном состоянии с новой сантехникой.  Развитая инфраструктура района, множество школ и детских садов, рядом лесопарк Кусково. Пешая доступность до м. Новогиреево и Выхино. Более 3 лет в собственности, альтернатива.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store