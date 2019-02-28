3 комнкв ра, гМосква, Вешняковская ул,д15К2

Описание товара

Временно снята с продажи. 3 комн.кв-ра, 2/9 эт. панельного дома 1971 г.п., строительной серии II-49, 59.7/43.1/6, распашонка, одна комната изолированная, две смежные (можно изолировать), с/у совмещенный, балкон. Ухоженная, чистая квартира в хорошем состоянии, окна ПВХ, с/у в отличном состоянии с новой сантехникой. Развитая инфраструктура района, множество школ и детских садов, рядом лесопарк Кусково. Пешая доступность до м. Новогиреево и Выхино. Более 3 лет в собственности, альтернатива.