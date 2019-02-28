Продажа 2 комн кв в Одинцово, Новая Трехгорка

Описание товара

Покупайте нашу новую двушку с хорошим ремонтом в новом доме! Это лучше, чем ничего - завтра! Приходите и убедитесь: новый ремонт, изолированные комнаты, хорошая планировка (распашонка, большая кухня, комната, лоджия), 4 км от МКАД, природоохранная зона (Подушкинскмй лес рядом), объекты социального значения в шаговой доступности, первичные документы. Торг возможен. Эксклюзивный договор. Свободная продажа. Юридически свободна. 2 взрослых собственника. Вариант под сдачу в аренду приносит 35000 р в месяц. . Приглашаем! До встречи!