Продается земельный участок в Новой Москве,п Щаповское,вблизи д Троицкое, КП Александровы пруды

Описание товара

Продается земельный участок 1189 сот. на землях населенных пунктов, назначение: под дачное строительство, прописка Москва. Участок расположен на возвышенности, ровный, без перепадов, сухой. Огорожен забором (высота 2.0 м) из проф.листа на свайно-ленточном фундаменте с кирпичными столбами. Ворота откатные, калитка. Боковая и задняя части забора из профлиста толщиной листа 0.45. Весь материал высокого качества, покупался лично. На участке скважина 68 метров, с тремя выходами: в дом, поливочный, на участок. Установлен септик Аltabio 3+. К септику подключены дополнительно 3 бетонных кольца. Всё оборудование на гарантии. Фундамент свайно-ростверковый, размер фундамента 8.0 на 9.5 м, фундамент обработан гидроизоляцией. Электричество на участке. Газ по границе участка (соседи уже подводят к домам). Все коммуникации заведены под фундамент.Рядом леса, множество водоемов для купания и рыбалки. Дивное место, тихо и близко к Москве.1 взрослый собственник. Свободная продажа.