Продажа квартиры в Тверь, ул Озерная, д 8

Описание товара

Большая,"семейная" 4-комн. квартира, 89,7 кв м, в доме 1987 года постройки, потолки h=2.50, с невероятной планировкой: изолированными комнатами (18,5-19,3-10,8-9,7 кв м), кухней 8 кв м и балконом из кухни, раздельным сан.узлом, с тремя большими лоджиями, двумя кладовыми, прихожей 12,7 метров, возможно, с мебелью, продается в хорошие руки. Без долгов, с хорошей историей в одной семье, 2 взрослых собственника по договору передачи от 2006 года. Всё рядом: школа, дет.сады, колледжи, магазины, остановка гор.транспорта, парк Победы, набережная, театр. Квартира удачно расположена во всех отношениях. Свободная продажа.