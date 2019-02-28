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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              4 490 000

              Продажа квартиры в Тверь, ул Озерная, д 8

              Телефон
              +74956494424
              Продавец
              ХЭППИ РИЧ
              0
              Описание товара
              Большая,"семейная" 4-комн. квартира, 89,7 кв м,  в доме 1987 года постройки, потолки h=2.50, с невероятной планировкой: изолированными комнатами (18,5-19,3-10,8-9,7 кв м),  кухней 8 кв м и балконом из кухни, раздельным сан.узлом, с тремя большими лоджиями, двумя  кладовыми, прихожей 12,7 метров, возможно, с мебелью, продается в хорошие руки. Без долгов, с хорошей историей в одной семье, 2 взрослых собственника по договору передачи от 2006 года.  Всё рядом: школа, дет.сады,  колледжи, магазины, остановка гор.транспорта, парк Победы, набережная, театр. Квартира удачно расположена во всех отношениях. Свободная продажа.
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