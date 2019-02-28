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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              2 700 000

              Участок 6,5 соток, ДНП Оболдино 1, Щелковское ш

              Телефон
              +74956494424
              Продавец
              ХЭППИ РИЧ
              0
              Описание товара
              Щелковский р-н, дер. Супонево, ДНП «Оболдино-1». Участок выгодно находится на пересечении дорог, на возвышенности, в период дождей сухой, заезд на участок возможен с двух сторон. В посёлке многие построились. Подведены все коммуникации (центральные). Проект на газ около 300 000 руб. Идет активное благоустройство всего поселка, набережной у озера, в 5 мин. пешком выход в лес. Поселок огорожен по периметру, имеет въездную группу со шлагбаумом и охраной.Хорошее предложение по цене в связи со срочностью.
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