Участок 6,5 соток, ДНП Оболдино 1, Щелковское ш

Описание товара

Щелковский р-н, дер. Супонево, ДНП «Оболдино-1». Участок выгодно находится на пересечении дорог, на возвышенности, в период дождей сухой, заезд на участок возможен с двух сторон. В посёлке многие построились. Подведены все коммуникации (центральные). Проект на газ около 300 000 руб. Идет активное благоустройство всего поселка, набережной у озера, в 5 мин. пешком выход в лес. Поселок огорожен по периметру, имеет въездную группу со шлагбаумом и охраной.Хорошее предложение по цене в связи со срочностью.