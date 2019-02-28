Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              2 620 000

              Дача 100 кв м на участке 6 соток, СНТ Пионер, 65 км Ноот МКАД, Новорязанское шоссе

              Телефон
              +74956494424
              Продавец
              ХЭППИ РИЧ
              0
              Описание товара
              Продается дача 100 кв м (+баня) на земельным участке 6 соток, 65 км от МКАД, Новорязанское шоссе, или через Раменское. Московская область, Воскресенский район, деревня Губино, СНТ Пионер, рядом ст. Виноградово. Электричество, вода централизованно. Все документы есть, в т.ч. БТИ на строения на участке. Двухэтажный дом 100 кв м, 2005 года постройки, 1-ый этаж шлако-блочный, 2-ой деревянный. На участке гостевой двухэтажный дом 50 кв м с баней 6х6 и хоз.блок 1,5 х 3 м. Тихое дачное место, рядом лес.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store