Дача 100 кв м на участке 6 соток, СНТ Пионер, 65 км Ноот МКАД, Новорязанское шоссе

Описание товара

Продается дача 100 кв м (+баня) на земельным участке 6 соток, 65 км от МКАД, Новорязанское шоссе, или через Раменское. Московская область, Воскресенский район, деревня Губино, СНТ Пионер, рядом ст. Виноградово. Электричество, вода централизованно. Все документы есть, в т.ч. БТИ на строения на участке. Двухэтажный дом 100 кв м, 2005 года постройки, 1-ый этаж шлако-блочный, 2-ой деревянный. На участке гостевой двухэтажный дом 50 кв м с баней 6х6 и хоз.блок 1,5 х 3 м. Тихое дачное место, рядом лес.