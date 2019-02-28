Описание товара

Газобетонный Блок Грас-Светлоград (газоблок, газосиликатный)

Успейте купить по спецпредложению!

Оптовым клиентам СКИДКИ!!!

Стоимость от 3650 руб.

Доставка от 36 куб. м бесплатно,

Блок в наличии!

Укомплектовываем перегородкой, перемычкой, композитной арматурой и клеем для газобетона.

Производим кладку газобетона - 1500 руб. \ м3.



Блок ГРАС

- не нужно штукатурить,

- не нужно использовать ц/п раствор,

- не нужно утеплять дополнительно в нашем регионе.



Стена из газосиликатного блока ГРАС - Светлоград по сравнению с керамзитным блоком:

- в 2 раз теплее;

- на 25% экономичнее;

- в 2 раза быстрее в монтаже.



Пора перестать растрачиваться на устаревшие строительные материалы, применяйте газобетонные блоки уже сейчас!



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