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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              3 650

              Газобетонный Блок Грас-Светлоград (газоблок)

              Телефон
              +79881722828
              Продавец
              МФ"СтройЭлит"
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              Описание товара
              Газобетонный Блок Грас-Светлоград (газоблок, газосиликатный)
              Успейте купить по спецпредложению!
              Оптовым клиентам СКИДКИ!!!
              Стоимость от 3650 руб.
              Доставка от 36 куб. м бесплатно, 
              Блок в наличии!
              Укомплектовываем перегородкой, перемычкой, композитной арматурой и клеем для газобетона.
              Производим кладку газобетона - 1500 руб. \ м3.

              Блок ГРАС 
              - не нужно штукатурить, 
              - не нужно использовать ц/п раствор, 
              - не нужно утеплять дополнительно в нашем регионе.

              Стена из газосиликатного блока ГРАС - Светлоград по сравнению с керамзитным блоком:
              - в 2 раз теплее;
              - на 25% экономичнее;
              - в 2 раза быстрее в монтаже.

              Пора перестать растрачиваться на устаревшие строительные материалы, применяйте газобетонные блоки уже сейчас!

              ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЛЕРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!
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