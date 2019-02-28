Газобетонный Блок Грас-Светлоград (газоблок, газосиликатный) Успейте купить по спецпредложению! Оптовым клиентам СКИДКИ!!! Стоимость от 3650 руб. Доставка от 36 куб. м бесплатно, Блок в наличии! Укомплектовываем перегородкой, перемычкой, композитной арматурой и клеем для газобетона. Производим кладку газобетона - 1500 руб. \ м3.
Блок ГРАС - не нужно штукатурить, - не нужно использовать ц/п раствор, - не нужно утеплять дополнительно в нашем регионе.
Стена из газосиликатного блока ГРАС - Светлоград по сравнению с керамзитным блоком: - в 2 раз теплее; - на 25% экономичнее; - в 2 раза быстрее в монтаже.
Пора перестать растрачиваться на устаревшие строительные материалы, применяйте газобетонные блоки уже сейчас!