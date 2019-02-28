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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.02.2019
              7 250

              Скважинные насосы"Водолей" от официального дилера

              Телефон
              +79885208888
              Продавец
              ТД"Атланта"
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              Описание товара
              ООО ТД"Атланта" с 2010 года является официальным дилером и сервисным партнером завода «Промэлектро» (г. Харьков, Украина) по Краснодарскому краю и готова предложить Вам насосы"Водолей" и комплектующие к ним по лучшим ценам.

              На насосное оборудование действует заводская гарантия 2 ГОДА!

              Так же для наших клиентов и партнеров мы предоставляем оперативную доставку заказа по Краснодару и краю.

              Расшифровка маркировки на примере:
              БЦПЭУ 0,5-16У
              БЦПЭУ- бытовой, центробежный, погружной, электронасос, узкий 
              0,5- номинальная производительность насоса (сколько жидкости перекачивает насос за определенный промежуток времени) 0,5 л/с или 1,8 м3/ч
              16- номинальный напор насоса. Обозначается в метрах
              У- производство Украина

              НВП 0,32-32У 
              НВП- насос винтовой погружной

              Существует 3 разновидности наружного диаметра: 105мм, 95мм, 84мм.

              Комплектность: 1)сам электронасос с конденсаторной коробкой и кабелем (длиной равной напору насоса); 2) трос (длиной равной напору насоса); 3) Паспорт изделия.

              Интересует оптовая закупка? Звоните на указанный номер в объявлении. Для оптовых клиентов действует система скидок!

              Почему Вам выгодно с нами работать: 1) низкие цены, так как вы избегаете посредников ; 2) оригинальность продукции, так как мы официальные дилеры; 3) большой ассортимент, как дилеры мы поддерживаем большой ассортимент продукции для удовлетворения потребностей продукции завода в нашем регионе; 4) оперативное сервисное обслуживание.

              РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ:

              БЦПЭ 0,5-16У- 7250.......БЦПЭУ 0,5-16У- 7700 
              БЦПЭ 0,5-25У- 8350.......БЦПЭУ 0,5-25У- 8950
              БЦПЭ 0,5-32У- 9200.......БЦПЭУ 0,5-32У- 9950
              БЦПЭ 0,5-40У- 10500.....БЦПЭУ 0,5-40У- 11600
              БЦПЭ 0,5-50У- 11300.....БЦПЭУ 0,5-50У- 12500
              БЦПЭ 0,5-63У- 12700.....БЦПЭУ 0,5-63У- 13700
              БЦПЭ 0,5-80У- 15550
              БЦПЭ 0,5-100У- 17700....БЦПЭ 0,32-25У- 8200
              ..........................................БЦПЭ 0,32-32У- 8950
              БЦПЭ 1,2-16У- 9500........БЦПЭ 0,32-40У- 10100
              БЦПЭ 1,2-25У- 9950........БЦПЭ 0,32-120У- 21500
              БЦПЭ 1,2-32У- 10800......БЦПЭ 0,32-140У- 23900
              БЦПЭ 1,2-40У- 12350
              БЦПЭ 1,2-50У- 12800......БЦПЭ 0,3-40У (диаметр 84мм)- 11700 
              БЦПЭ 1,2-63У- 16000......БЦПЭ 0,3-63У (диаметр 84мм)- 14000
              БЦПЭ 1,2-80У- 18600......БЦПЭ 0,3-80У (диаметр 84мм)- 17900

              БЦПЭ 1,6-25У- 11950......НВП 0,32-32У (винтовой)- 8700
              БЦПЭ 1,6-32У- 14950......НВП 0,32-32У (винтовой)- 11950
              БЦПЭ 1,6-40У- 16000

              Надеемся на Вашу заинтересованность в нашем предложении!
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