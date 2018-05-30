Описание товара

Производственно гаражный комплекс 1900 кв.м. г. Асбест, Белоярский район, Свердловская область.

Описание

Площадь: 1900 кв.м. / 25 сот. Отдельно стоящее гаражно-складское помещение на территории базы, площадью 1900 кв.м. Земельный участок и здание в собственности. На территории находятся: производственный цех, складские и гаражные помещения. Территория огорожена бетонным забором, рядом Ж/Д пути, есть скважина. В данный момент здание сдается в аренду. Возможно увеличение площади земельного участка.