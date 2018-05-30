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              BEGETON | ART
              Добавлено 30.05.2018
              3 400 000

              Производственно гаражный комплекс 1900 кв.м.

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              Телефон
              +79126077541
              Ключевые слова:
              Производственно, гаражный, комплекс
              Продавец
              Универсал-недвижимость
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              Описание товара

              Производственно гаражный комплекс 1900 кв.м. г. Асбест, Белоярский район, Свердловская область.

              Описание

              Площадь: 1900 кв.м. / 25 сот. Отдельно стоящее гаражно-складское помещение на территории базы, площадью 1900 кв.м. Земельный участок и здание в собственности. На территории находятся: производственный цех, складские и гаражные помещения. Территория огорожена бетонным забором, рядом Ж/Д пути, есть скважина. В данный момент здание сдается в аренду. Возможно увеличение площади земельного участка.

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