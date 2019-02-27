Регулируемый детский стул Kotokota для малышей и школьников (Цвет Белый)

Описание товара

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДЕТСКИЕ СТУЛЬЯ KOTOKOTA ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ШКОЛЬНИКОВНачиная со стульчика для кормления, места за семейным столом, школьного стула и до компьютерного кресла современные дети проводят сидя много времени, а недостаточно развитые в этом возрасте мышцы не позволяют сохранять позвоночник в правильном положении.Особую важность при этом приобретает соответствие детского стула росту и телосложению ребенка- ведь правильный стул не может быть одинаковым для едва научившегося сидеть малыша, школьника и взрослого.Мы сделали детский регулируемый стул –трансформер, который можно настроить для любого ребенка от момента, когда он начинает уверенно сидеть и до момента, когда станет взрослым.Деревянный стульчик для кормления, растущий стул, стул для школьника, компьютерный детский стул - день за днем , подрастая вместе с ребенком регулируемый детский стул позволяет оптимизировать все параметры, влияющие на правильную осанку - высоту, глубину сиденья и высоту подножки. Наш стул- трансформер будет полезным для малыша, который ощутит себя полноправным членом семьи за общим столом, для школьника сохранит правильную осанку во время письма, рисования, занятий с компьютером или других важных дел, а родителям поможет эффективно позаботиться о здоровье ребенка.максимальная высота сиденья - 64 см.Может использоваться с письменными, компьютерными и обеденными столами высотой от 65 до 85 сантиметров. Стул прекрасно подходит для того, чтобы ребенок почувствовал себя взрослым - сидя за взрослым столом но в правильной позе. При росте ребенка до 140 см, стул используется с подножкой, при росте свыше 140 см - без подножки. Чтобы Ваш ребенок мог самостоятельно придвигаться и отодвигаться от стола, а стул не имел возможности перевернуться, ножки стула имеют накладки из специального скользящего пластика. Когда ножки стула поднимаются над полом, стул, благодаря накладкам, откатывается назад и принимает правильное положение. Чтобы накладки могли выполнять свою функцию, стул должен иметь возможность двигаться. Это означает, что поверхность пола должна быть горизонтальной, гладкой и достаточно твердой. Нельзя ставить растущий стул на мягкие или с длинным ворсом ковры и дорожки, в которые легко погружаются ножки стула. Неровные полы могут также быть неподходящей поверхностью для стула.Широкий выбор цветовой гаммы стульчиков Котокота, экологически чистый материал(березовая фанера производства Финляндия), водный лак с восковым эффектомдля дерева (безопасен, разрешен для окраски детской мебели и игрушек) Размеры стула: 50*46*80 сантиметров Размер подножки 21*42 Размер сиденья 31*42 Размеры упаковки: 82*52*9 сантиметров. Масса: 7,5 килограммов. Допустимая нагрузка: 100 килограммов. Регулировка сидения по высоте - 6 положений Регулировка подножки по высоте - 11 положений Регулировка сиденья по глубине бесступенчатая. Обратите внимание на то, как сидит Ваш ребенок. У него прямая спина, ступни имеют надежную опору, он не подгибает под себя ноги?Не все родители уделяют внимание осанке своих детей – а ведь именно сейчас закладывается будущее здоровье позвоночника.Недостаточно развитые в детском возрасте мышцы не позволяют сохранять позвоночник в правильном положении, если стул не даетдостаточной поддержки. Поэтому правильный детский стул должен обеспечивать:1. Установку сиденья на правильной высоте, когда локти ребенка находятся на уровне поверхности стола.2. Регулировку глубины сиденья, так как только при условии оптимальной, точно настроенной глубины спина ребенка получаетнеобходимую поддержку и остается прямой.3. Наличие подставки для ног, дающей достаточную опору ступням.Дополнительные опции для самых маленьких: Ограничитель для малышей позволит удобно расположиться на стуле ребенку любого телосложения, и, в то же время, поможет не упасть маленькому непоседе. Это достигнуто за счет бесступенчатой регулировки расстояния между передней планкой ограничителя и спинкой стула. Ограничитель (береза) - 1000 руб. Столик (береза) - 650 рубКроме того, на сегодняшний день растущий стул kotokota - фактически единственный деревянный стульчик для кормления, в котором ограничитель одним движением открывается для удобства усаживания ребенка и так же легко закрывается - плотно, но аккуратно удерживая малыша.Стульчик очень компактный и, когда не используется для кормления ребенка, легко задвигается под обеденный стол, занимая не больше места чем обычный взрослый стул. Расположенный на передней планке ограничителя упор не позволяет ребенку соскользнуть вниз.Также при использовании регулируемого стула для кормления малышей сохраняется возможность регулировки высоты и глубины сиденья. Расстояние между спинкой и ограничителем от 10 до 18 сантиметров (регулируемое) .Столик съемный - если Ваш ребенок предпочитает обедать за собственным столом, Вы можете добавить столик к регулируемому стулу Котокота, уже оснащенному ограничителем для малышей.Легкосъемный столик крепится на открывающуюся планку ограничителя и может сниматься и устанавливаться одним движением.Когда стульчик не используется для кормления ребенка, столик может быть снят либо опущен вперед и вниз при открывании ограничителя - в таком положении стул можно задвинуть под обеденный стол для экономного использования пространства.Все возможности регулировки ограничителя сохраняются и при его использовании совместно со столиком.