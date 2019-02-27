Зеркало в раме в виде Солнца Арт Деко Золото Патина

Описание товара

Зеркало Солнце в декоративной раме является прекрасным украшением интерьера. Издавна круглые зеркала считались особым предметом. Особое внимание уделяет философия фен-шуй, согласно которой зеркало круглой формы благоприятно воздействует на нашу ауру и способствует восстановлению спокойствия в трудных ситуациях. Секрет круглого зеркала как считают психологи заключается в том что оно вызывает положительные ассоциации – солнце, каравай, лепешка и т.д. Зеркало в виде Солнца исключительный предмет интерьера, символ гармонии и совершенства, а солнечные лучи дарят хорошее настроение и теплоту.Все изделия произведены из высококачественного мебельного пенополиуретана ППУ.Мебельный пенополиуретан (ППУ) является одним из самых распространенных современных материалов для производства мебели и мебельного декора. Формовочный мебельный пенополиуретан ППУ - это высокотехнологичный экологический чистый материал, отличающийся повышенной износостойкостью и долговечностью.Основные особенности ППУ: Безопасен для здоровья, Не содержит вещества вызывающие аллергию, Долговечность, Надежность, Жесткость, Влагостойкость.Все декоративные красители - грунты, эмали, воски обладают высокой стойкостью. Основное преимущество использованных материалов это отсутствие запахов и быстрое высыхание, а также экологичность.Рекомендации по уходу: Бережная, влажная уборка.Запрещается использование любых растворителей.Зеркало в раме в виде Солнца Арт-Деко Золото ПатинаАртикул:11-11Размер упаковки:Высота: 960 мм, Длина: 960 мм, Ширина: 70 ммВидимый размер зеркала:Диаметр: 340ммРазмер рамы:Диаметр: 960мм, Ширина: 40 ммМатериал:Мебельный ППУНазначение: Для Гостиной Для Прихожей Для Холла Для СпальнойСтиль:СовременныеТип Крепления: НастенноеФорма:КруглаяЦвет:Золото Патина