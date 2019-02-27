Комод со встроенной гладильной доской Венге ЦавоДуб Белфорт

Описание товара

Комод со встроенной гладильной доской – это компактный и функциональный предмет интерьера, который прекрасно дополнит Ваш интерьер и поможет с удовольствием заниматься домашней работой. Выдвижные ящики позволят хранить постиранное белье здесь же, в непосредственной близости от доски и утюга. Туда же можно складывать уже глаженые вещи.Если Вы цените свое время, свои силы, если хотите с легкостью поддерживать идеальный порядок в доме, то комод со встроенной гладильной доской станет подходящим приобретением. Такая вещь значительно облегчит и упорядочит домашние хлопоты, связанные с глажкой белья.Производство РоссияГарантийный срок 24 месяцаСрок службы 5 летЦветовая гаммаЦветовая гамма БежевыйЦвет Венге Цаво/Дуб БелфортФасадыЦвет фасада Дуб БелфортЦвет ручки КоричневыйМатериалыМатериал каркаса ЛДСПМатериал фасада ЛДСПМатериал ручек ПластикМатериал кромки каркаса ПВХКаркасКоличество ящиков 3Цвет каркаса Венге ЦавоОбщиеКомната использования Гостиная, СпальняРасположение НапольныйДополнительная информация Размеры гладильной доски 1250х350ммТип направляющих ящиков РоликовыеРазмерыГабаритная ширина 754Габаритная глубина 440Габаритная высота 930