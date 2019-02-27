Культиватор полуприцепной кпу-7,5 тигарбо

Описание товара

В ГАБАРИТЕ! ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА 2,55 м! Используется под 4 тяговый класс.

Отличительной особенностью техники являются габаритные размеры в транспортном положении, транспортная ширина составляет - 2,5 м., длина - 3,9 м. Такие габаритные размеры позволяют транспортировать культиватор по дорогам общего пользования.

Паровой (предпосевной) культиватор предназначен для ухода за парами, предпосевной обработки почвы, закрытия влаги, уничтожения сорняков и идеального выравнивания поверхности поля. В процессе культивации нижние слои почвы не выносятся на поверхность. В результате культивации верхний слой почвы получается мелкокомковатым, а сорные растения полностью подрезаны.