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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.02.2019
              1 256 000

              Культиватор полуприцепной кпу-7,5 тигарбо

              Телефон
              +79891234040
              Продавец
              Альфа-Техника
              0
              Описание товара
              В ГАБАРИТЕ! ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА 2,55 м! Используется под 4 тяговый класс. 
              Отличительной особенностью техники являются габаритные размеры в транспортном положении, транспортная ширина составляет - 2,5 м., длина - 3,9 м. Такие габаритные размеры позволяют транспортировать культиватор по дорогам общего пользования.
              Паровой (предпосевной) культиватор предназначен для ухода за парами, предпосевной обработки почвы, закрытия влаги, уничтожения сорняков и идеального выравнивания поверхности поля. В процессе культивации нижние слои почвы не выносятся на поверхность. В результате культивации верхний слой почвы получается мелкокомковатым, а сорные растения полностью подрезаны.
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