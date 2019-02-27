Борона-мотыга ротационная бмр

Описание товара

Борона БМР-5,6 для сплошной и междурядной обработки любых культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д.. Применяется для борьбы с сорняками, разрушения корки, рыхления поверхности поля, насыщения почвы воздухом, сохранения влаги, подготовки почвы под посев. Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую раму, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации.

Имеются модели шириной захвата от 5,6 до 12 метров.