Плуг оборотный пятикорпусный пон-4+1 Алмаз

Описание товара

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Плуг предназначен для пахоты почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см под зерновые, технические и овощные культуры.

Ширина захвата каждого корпуса может ступенчато меняться (30 см, 35 см, 40 см). За счет поворота державки корпуса.

Оборудованы углоснимами, которые выполняют функцию предплужника и укладывают пласты почвы на дно борозды.

Сборная конструкция рабочих органов. Замена изношенной части рабочего органа,вместо целого.

Экономят до 30% топлива и времени на отбивание загонок. Отсутствуют холостые прогоны.Исключено забивание растительными и пожнивными остатками.Расстояние между корпусом и рамой увеличено с 680 мм до 750 мм.Рабочие органы защищены от повреждений. За счет срезного болта.

Прочность и надежность конструкции. Увеличенная толщина стенок труб рам до 10 см.

Высокое качество сварочных соединений и стойкое полимерное

покрытие.

Агрегатирумость 130-150 л.с.