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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.02.2019
              465 000

              Плуг оборотный пятикорпусный пон-4+1 Алмаз

              Телефон
              +79891234040
              Продавец
              Альфа-Техника
              0
              Описание товара
              В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!! ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР! ПЛУГ В НАЛИЧИИ! Действует программа субсидирования №1432 !!! СКИДКА 15 % !!!
              Плуг предназначен для пахоты почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см под зерновые, технические и овощные культуры.
              Ширина захвата каждого корпуса может ступенчато меняться (30 см, 35 см, 40 см). За счет поворота державки корпуса.
              Оборудованы углоснимами, которые выполняют функцию предплужника и укладывают пласты почвы на дно борозды.
              Сборная конструкция рабочих органов. Замена изношенной части рабочего органа,вместо целого.
              Экономят до 30% топлива и времени на отбивание загонок. Отсутствуют холостые прогоны.Исключено забивание растительными и пожнивными остатками.Расстояние между корпусом и рамой увеличено с 680 мм до 750 мм.Рабочие органы защищены от повреждений. За счет срезного болта.
              Прочность и надежность конструкции. Увеличенная толщина стенок труб рам до 10 см.
              Высокое качество сварочных соединений и стойкое полимерное
              покрытие.
              Агрегатирумость 130-150 л.с.
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