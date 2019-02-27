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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.02.2019
              888 000

              Культиватор паровой кпп-6 Tigarbo

              Телефон
              +79891234040
              Продавец
              Альфа-Техника
              0
              Описание товара
              Паровой (предпосевной) культиватор предназначены для ухода за парами, предпосевной обработки почвы, закрытия влаги, уничтожения сорняков и идеального выравнивания поверхности поля. В процессе культивации нижние слои почвы не выносятся на поверхность. В результате культивации верхний слой почвы получается мелкокомковатым, а сорные растения полностью подрезаны.

              Машина состоит из центральной и боковых балок, снабженных секциями со стрельчатыми лапами на S-образных стойках, установленных в три ряда. Захват стрельчатых лап 230 мм. Секции опираются на опорные катки. Параллелограмное регулирование рабочих секций обеспечивает точную равномерную глубину обработки. Для уменьшения габарита по ширине при транспортировке культиватора боковые балки культиватора, с помощью гидроцилиндров, поднимаются и располагаются вертикально.

              Использование культиватора КПП-6 обеспечит качественную подготовку полей за минимальное число подходов.
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