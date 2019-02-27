Культиватор междурядный кмо

Описание товара
Культиватор для междурядной обработки КМО-2,8 / КМО-5,6 / КМО-8,4 с возможностью внесения жидких удобрений!
Культиватор для междурядной обработки почвы КМО, предназначен для междурядной обработки и подкормки пропашных культур посевов: кукурузы, подсолнечника, сорго, клещевины, свеклы и других пропашных культур с шириной междурядной обработки 45 или 70 см.
Пропашные культиваторы для междурядной обработки почвы (КМО) могут применяться на всех типах почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями , с влажностью почвы до 30%, с твердостью почвы до 2,0 МПа, с ровным и волнистым рельефом поля уклоном до 5 градусов.
Пропашные культиватор для междурядной обработки (КМО), в зависимости от установленных рабочих органов и приспособлений, выполняет следующие технологические операции:
- междурядная обработка с минимальными защитными зонами;
- окучивание (присыпание проростков сорняков в рядке);
- междурядная обработка с подкормкой;
- рыхление междурядий;
- сведение к минимуму испарение влаги;
- облегчение проникновения влаги.
Секции культиватора укомплектованы импортными рабочими органами: S - образными стойками, позволяющими устанавливать стрельчатые лапы 105-175мм., либо долота (35мм).
По желанию заказчика пропашные культиваторы КМО могут комплектоваться: туковысевающими аппаратами с регулировкой количества вносимых минеральных удобрений или приспособлением для внесения жидких удобрений и гербицидов, защитными дисками, окучниками, подпружинниками, транспортным устройством.
А так же секции для культиваторов КМО можно устанавливать вместо секций культиваторов КРН.
По заявке клиента в зависимости от цели комбинация секций культиватора может быть различной.