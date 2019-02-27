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              BEGETON | ART
              Добавлено 27.02.2019
              1 302 000

              Агрегат дисковый"Tigarbo" (Аналог Лемкен Рубин)

              Телефон
              +79891234040
              Продавец
              Альфа-Техника
              0
              Описание товара
              АКЦИЯ!! СКИДКА 25%!!! ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР! ВСЯ ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ! Цена указана за Агрегат дисковый АД-4 по программе 1432! 
              ПРОВОДИМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОКАЗЫ !!!
              Предлагаем агрегат дисковый АДС"TIGARBO" / Аналог Lemken Rubin/ захват от 3 до 8 м. Предназначен для поверхностной обработки почвы с 100 % подрезанием сорной растительности, лущение стерни после уборки зерновых и высокостебельных культур. Может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки.
              Агрегат обеспечивает обработку почвы на глубину от 2 до 12 см. Может применяться во всех зонах земледелия.
              - необслуживаемый подшипниковый узел"FKL"
              - диаметр диска 620 мм производства Италия
              - рама 100х100 дополнительно усилена пластиной
              - двойной каток планчато-трубчатый.
              Также в наличие предпосевной культиватор КПН-6 и КПН-9 ( аналог LEMKEN KORUND).
              Работаем по заводским ценам.
              РАБОТАЕМ ПО ПРОГРАММЕ ФЗ 1432
              ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ДАННУЮ ТЕХНИКУ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
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