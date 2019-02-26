Описание товара

Педальный тренажер для ног и рук Дуал Байк Вы мечтаете о красивой фигуре, как у моделей на страницах глянцевых журналов? Необходимо привести себя в форму после травмы? Нет времени на посещение спортзала, а дома поставить громоздкий тренажер некуда? Оставьте сомнения и скорее спешите купить педальный тренажер для ног и рук Дуал Байк в нашем интернет магазине по наиболее оптимальной цене уже сегодня, чтобы с завтрашнего дня приступить к занятиям ради фигуры своей мечты. Тренировки на педальном тренажере быстро приведут в тонус мышцы всего тела, подарят легкость и хорошее самочувствие и избавят от лишних килограммов. Особенности педального тренажера для ног и рук Дуал Байк Кто из нас втайне не надеялся, что ученые изобретут средство, помогающее быстро привести в порядок фигуру и похудеть? Однако, чудо так и не происходит даже после очередных таблеток для похудения или новомодных диет, так как они абсолютно бесполезны без физической активности. Однако в ритме жизни в большом городе так сложно найти время на спортзал, что большинство просто отказывается от физической активности, чем невероятно вредит себе. Однако с появлением педального тренажера для ног и рук Дуал Байк вам больше не нужно переживать на этот счет, ведь теперь компактный и недорогой тренажер будет у вас дома. Принцип его работы схож с катанием на велосипеде, только вам не придется выезжать на улицу в холод и промозглый дождь, так как заниматься на нем можно дома. По сути, это несколько упрощенная версия велотренажера, которая, несмотря на свои компактные габариты, сохраняет все его возможности и преимущества. Спортивный помощник Дуал Байк был разработан специалистами для восстановления пострадавших после переломов и травм, но со временем стал пользоваться популярностью и у здоровых людей, которые хотят заниматься спортом. Достаточно установить его перед стулом или креслом и выбрать один из шести вариантов наклона, чтобы приступить к тренировке. Он также оснащен встроенным таймером, счетчиком калорий и измерителем дистанции, которая пройдена за занятие. Это комплекс датчиков позволит вам с лёгкостью контролировать эффективность своих тренировок. Педали дополнительно укомплектованы липучками, чтобы можно было зафиксировать ступни во время занятия. Во время тренировки с Дуал Байк улучшается координация движений, тренируется кардиосистема, сжигается лишний жир, а мышцы быстро приводятся в тонус. Все это позитивное воздействие происходит благодаря синхронному вращению педалей и поворотного механизма в руле. Ножки этого спортивного инвентаря сделаны из специального антискользящего покрытия, которое делает пользование им безопасным. Преимущества педального тренажера для ног и рук Дуал Байк Высокая эффективность тренировок, как для сжигания жира, так и при реабилитации после травм Подходит для занятий людям на инвалидной коляске 6 углов наклона тренажера Благотворно влияет на тонус мышц, состояние сердечнососудистой системы Компактный размер Складывается для удобного хранения Простота использования Высокое качество материалов Доступная цена Как использовать педальный тренажер для ног и рук Дуал Байк Соберите тренажер согласно инструкции Дождитесь появления цифр 0.00 и надписи «Stop» Поставьте его перед стулом или креслом Отрегулируйте угол наклона Приступайте к тренировке Поспешите купить педальный тренажер для ног и рук Дуал Байк, чтобы приступить к работе над телом своей мечты, а также комплексно оздоровить организм и подарить себе заряд бодрости и энергии. Характеристики Размер: 41*43*135 см. Вес: 3,8 кг Материал: металл, полипропилен. Комплектация: Тренажер – 1 шт., набор инструментов – 1 шт., инструкция – 1 шт.