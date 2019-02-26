Описание товара

Мяч для фитнеса - Фитбол-арахис Количество упражнений, которые станут доступны Вам, просто невозможно пересчитать! Вы сможете грамотно прорабатывать все группы мышц, а также заниматься реабилитационной гимнастикой после травм или снимать напряжение с позвоночника после тяжелого рабочего дня. Если раньше Вы думали, что помощь фитнес инструктора просто необходима, то теперь сможете изменить свое отношение. Включайте видео во всемирной паутине и работайте дома с удобным мячом для фитнеса. Благодаря особой форме, работа будет еще более эффективной и безопасной! А в комплекте с изделием Вы получите подробное руководство по эксплуатации с комплексом самых полезных упражнений на разных группы мышц. Технические характеристики: Максимальная нагрузка: 150 кг