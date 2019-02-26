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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              1 470

              Тренажер педальный для ног и рук Аэроб Нью

              Телефон
              +78124094725
              Продавец
              OKEY-SALE
              0
              Описание товара
              Развивает выносливость важных систем, укрепляет тело!Тренажер педальный для ног и рук - Аэроб НьюВремена, когда люди готовы были постоянно платить деньги инструкторам в тренажерных залах или просто покупать дорогостоящий громоздкий тренажер для дома, бесследно прошли. Современные люди выбирают качество, практичность, максимум удобства и эффективности. Все эти функции сочетает в себе инновационный педальный тренажер для ног и рук Аэроб Нью.Компактное устройство с легкостью заменит комплекс самых сложных упражнений, направленных на разработку мышц конечностей. Кроме этого тренажер развивает выносливость дыхательной и сердечно-сосудистой системы, что очень важно для каждого человека. Даже если вы не можете похвастать хорошей физической подготовкой, вы не допустите никаких ошибок в технике и не нанесете себе травму!Другие достоинства Аэроб НьюЗанимает минимум места
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