Тренажер педальный для ног и рук Аэроб Нью

Описание товара

Развивает выносливость важных систем, укрепляет тело!Тренажер педальный для ног и рук - Аэроб НьюВремена, когда люди готовы были постоянно платить деньги инструкторам в тренажерных залах или просто покупать дорогостоящий громоздкий тренажер для дома, бесследно прошли. Современные люди выбирают качество, практичность, максимум удобства и эффективности. Все эти функции сочетает в себе инновационный педальный тренажер для ног и рук Аэроб Нью.Компактное устройство с легкостью заменит комплекс самых сложных упражнений, направленных на разработку мышц конечностей. Кроме этого тренажер развивает выносливость дыхательной и сердечно-сосудистой системы, что очень важно для каждого человека. Даже если вы не можете похвастать хорошей физической подготовкой, вы не допустите никаких ошибок в технике и не нанесете себе травму!Другие достоинства Аэроб НьюЗанимает минимум места