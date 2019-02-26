Описание товара

Степпер GymBit «Скандинавская ходьба» обеспечивает тренировку «2 в 1»: кардионагрузку и проработку мышц ног, стандартную для степперов, имитацию скандинавской ходьбы, позволяющую проработать мышцы верхней части тела. Устойчивость и безопасность Устойчивая рама и противоскользящие педали обеспечивают безопасность тренировок. Пока ступни нажимают на ножные педали, руками вы держите ручки степпера. Положение ручек регулируется, они поворачиваются, обеспечивается контроль движений во время тренировки, поэтому движения уверенные и правильные. Просто включайте любимую музыку и тренируйтесь в комфортной домашней обстановке. Мощный эффект Шагатели позволяют выполнять повороты и скручивания, поэтому вы прорабатываете не только мышцы ног, но и поясницу, бедра, ягодицы, пресс! Подбирайте под себя параметры тренировки — контролируйте амплитуду и характер движений, увеличивая или уменьшая нагрузку. Скандинавская ходьба — не выходя из дома! Ручки степпера не взаимосвязаны с педалями и друг с другом, за счет чего реалистично имитируют нагрузку, возникающую во время скандинавской ходьбы, известной своим оздоровительным, укрепляющим эффектом. Обеспечивается превосходная проработка верхней части тела. Теперь лечебный эффект скандинавской ходьбы доступен вам в любую погоду, круглый год! Уровень сопротивления каждой ручки регулируется путем затягивания или ослабления рукояток у основания. Поэтому вы легко сможете увеличивать нагрузку по мере роста вашей физической подготовки, чтобы не снижать эффективность тренировок. Все под контролем С помощью компьютера можно точно отслеживать параметры тренировки. Благодаря крупному ЖК-дисплею все показатели превосходно читаются. Компьютер фиксирует: длительность тренировки, количество сожженных калорий, количество сделанных шагов, количество шагов в минуту. Вы можете регулировать как высоту педалей, так и высоту рукояток. Помните и про гидравлические настройки на рукоятках, изменяющие уровень сопротивления. Все преимущества в одном тренажере: Два в одном! Тренировка на степпере плюс имитация скандинавской ходьбы. Тренирует большинство мышц тела и дает полезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Регулируемые ручки обеспечат физиологичную нагрузку на пресс и спину. Изменение диапазона поворотов и скручиваний для тренировок разной интенсивности. Устойчивая рама и противоскользящие ножные педали. Многофункциональный компьютер с большим ЖК-дисплеем. Степпер GymBit «Скандинавская ходьба» обеспечивает тренировку «2 в 1»: кардионагрузку и проработку мышц ног, стандартную для степперов, имитацию скандинавской ходьбы, позволяющую проработать мышцы верхней части тела. Устойчивость и безопасность Устойчивая рама и противоскользящие педали обеспечивают безопасность тренировок. Пока ступни нажимают на ножные педали, руками вы держите ручки степпера. Положение ручек регулируется, они поворачиваются, обеспечивается контроль движений во время тренировки, поэтому движения уверенные и правильные. Просто включайте любимую музыку и тренируйтесь в комфортной домашней обстановке. Мощный эффект Шагатели позволяют выполнять повороты и скручивания, поэтому вы прорабатываете не только мышцы ног, но и поясницу, бедра, ягодицы, пресс! Подбирайте под себя параметры тренировки — контролируйте амплитуду и характер движений, увеличивая или уменьшая нагрузку. Скандинавская ходьба — не выходя из дома! Ручки степпера не взаимосвязаны с педалями и друг с другом, за счет чего реалистично имитируют нагрузку, возникающую во время скандинавской ходьбы, известной своим оздоровительным, укрепляющим эффектом. Обеспечивается превосходная проработка верхней части тела. Теперь лечебный эффект скандинавской ходьбы доступен вам в любую погоду, круглый год! Уровень сопротивления каждой ручки регулируется путем затягивания или ослабления рукояток у основания. Поэтому вы легко сможете увеличивать нагрузку по мере роста вашей физической подготовки, чтобы не снижать эффективность тренировок. Все под контролем С помощью компьютера можно точно отслеживать параметры тренировки. Благодаря крупному ЖК-дисплею все показатели превосходно читаются. Компьютер фиксирует: длительность тренировки, количество сожженных калорий, количество сделанных шагов, количество шагов в минуту. Вы можете регулировать как высоту педалей, так и высоту рукояток. Помните и про гидравлические настройки на рукоятках, изменяющие уровень сопротивления. Все преимущества в одном тренажере: Два в одном! Тренировка на степпере плюс имитация скандинавской ходьбы. Тренирует большинство мышц тела и дает полезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Регулируемые ручки обеспечат физиологичную нагрузку на пресс и спину. Изменение диапазона поворотов и скручиваний для тренировок разной интенсивности. Устойчивая рама и противоскользящие ножные педали. Многофункциональный компьютер с большим ЖК-дисплеем. Меры предосторожности: Перед эксплуатацией степпера ознакомьтесь с инструкцией. Установите степпер на идеально ровную поверхность. Перед тренировкой убедитесь в исправности степпера. Регулярно проводите осмотр степпера. Перед тренировкой настоятельно рекомендуется выполнять упражнения на растяжку. В начале тренировки выполняйте упражнения в медленном темпе, постепенно увеличивайте скорость до необходимого уровня. Не используйте ручки в качестве опоры. Технические характеристики: Противоскользящие педали: да Регулировка высоты педалей: да Источник питания: 1 батарея LR44 (не входит в комплект) Модель: «Скандинавская ходьба» Тип: поворотный Эспандеры: нет Измерение пульса: нет Встроенные программы тренировки: нет Максимальный вес пользователя: 100 кг Показания: кол-во шагов, время, потраченные калории, кол-во шагов в мин. Габариты: 400x1380x425 мм Вес: 8950 г