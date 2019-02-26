Тренажер Кардио Твистер Cardio Twister кардиостеппер HQ

Описание товара

Степпер Cardio Twister HQ - одно из уникальных изобретений для борьбы с лишними килограммами. Благодаря этому тренажеру Вы сможете самостоятельно сформировать и укрепить свою мускулатуру, всегда поддерживать мышечный тонус. Особенности Кардио Твистер CardioTwister имеет 7 уровней нагрузки, благодаря этому можно постепенно её увеличивать, тем самым усиливая воздействие на мышцы. Он подойдет как женщине, так и мужчине, прост в использовании и легко собирается/разбирается. Тренажер Твистер имеет микрокомпьютер, который может считать: шаги, время занятия, потраченные калории, количество повторений. Преимущества: 7 уровней сложности имеет противоскользящие педали и мягкие удобные рукоятки занимает мало места в доме эффективно сжигает жиры и корректирует фигуру изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, благодаря чему он выдерживает вес до 110 кг. комплексно воздействует на тело, заставляя при этом работать все мышцы. Настройка перед использованием Перед использованием тренажера Кардио Твистер необходимо настроить баланс между цепями привода: Установить основание, как изображено на рисунке выше. Разведите педали до максимально широкой позиции. С помощью ключа из комплекта ослабьте регулировочную гайку. Вращая регулировочную гайку, сделайте натяжение верхней и нижней цепи одинаковым. Зафиксируйте регулировочную гайку. Комплектация Степпер Кардио Слим Инструкция по сборке План диет Диск с видео План тренировок Характеристики Вес: 16 кг. Материал: высокопрочная сталь, пластик Размер коробки: 47х29х57 (ДхШхВ) см Вес: 16 000 г.