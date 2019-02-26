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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              970

              Ролик для пресса с возвратным механизмом

              Телефон
              +78124094725
              Продавец
              OKEY-SALE
              0
              Описание товара
              Самый простой тренажер при ежедневных занятиях формирует красивую фигуру уже через 7 дней. Эффективность тренировки с Power Stretch Roller в том, что одно движение нагружает всю верхнюю часть тела равномерно. Отличие от типичных моделей – два колеса, которые балансируют нагрузку на пресс и руки. Ранее новичкам невозможно было работать со старыми моделями с одним колесом, в виду того чтобы подняться обратно, требовалась немалая прокачка мышц рук. Power Stretch Roller решил две проблемы сразу: обзавелся двумя колесиками и механизмом возврата. Ролик и каркас тренажера из нержавеющей толстой стали для веса до 120 кг. Колесики из прочного литого пластика с резиновым антискользящим покрытием. Ручки обшиты вспененным неопреном для удобного захвата. Также неопрен благодаря пористой структуре собирает пот с ладоней, предотвращая выскальзывание тренажера из рук. В комплекте с роликом для пресса гимнастический мини-коврик под колени для начинающих. Опытным спортсменам рекомендовано выполнять упражнения с положения «планки», а также боковые изгибы. Комплектация Мини-коврик гимнастический – 1 шт. Ролик для пресса – 1 шт. Защита для колес – 2 шт. Инструкция
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