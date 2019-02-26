Описание товара

Электрический Ланч-Бокс с подогревом Теперь на работу или в поездку можно взять с собой полезную и вкусную еду. Помочь в этом сможет ланчбокс с подогревом, который в считанные минуты разогреет уложенную в него пищу. Такое приспособление позволит не только получить сытный обед, но и уберечь пищеварительную систему от фаст-фуда. Достаточно только наличие электросети, чтобы этот чудо-контейнер довел блюдо до теплого состояния. Что же такого особенного в этом контейнере? Если надоело питаться фаст-фудом и бутербродами, тогда обязательно стоит купить ланчбокс с подогревом. Такой компактный контейнер позволит быстро разогреть взятую из дома еду. При этом конструкция приспособления имеет два отделения, в которых можно разместить две порции или два отдельных блюда. Чтобы они стали теплыми и готовыми к употреблению, достаточно лишь подключить пластиковый контейнер к электросети. Уникальный ланч бокс с подогревом, купить который можно по самой выгодной цене, состоит из следующих элементов: Высокопрочного корпуса, для создания которого был использован пищевой пластик. Внутренняя его часть разделена на два отсека. Уникальная конструкция контейнера способна сохранять пищи в теплом состоянии на протяжении длительного времени. Специальная съемная емкость, оснащенная герметичной крышкой. Она предназначается для хранения соусов или первых блюд. Герметично закрывающаяся крышка, на которой находятся отверстия для выхода пара. Такая особенность позволит разогретой еде сохранять все свои вкусовые качества. Наличие четырех крепежных элементов с силиконовым уплотнителем исключит вероятность случайного открывания бокса во время транспортировки. Удобный процесс переноски обеспечивается и благодаря специальной ручке. Пенал с пластиковой ложкой. В него можно уместить и другие столовые принадлежности. Подогревающий элемент, встроенный в корпус контейнера. Всего 5 минут будет достаточно, чтобы разогреть положенную в емкость еду. Ланч-бокс работает от электросети в 220 вольт. Этот электрический ланч бокс станет просто находкой для каждого человека, который не имеет возможность провести обед за вкусной домашней едой. Достаточно просто положить в контейнер любимое блюдо и подключить его к электросети. В считанные минуты пища будет снова теплой и невероятно вкусной. Подробнее о частях ланч-бокса и его возможностях Корпус состоит из прочного пищевого пластика. Главное – пища внутри не испортится до обеда, если вы выезжаете на работу рано утром