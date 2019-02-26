Bradex Cardio Twister SF 0033 (Кардиостеппер Кардио Твистер)

Описание товара

Действие тренажера-степпера направлено на все группы мышц, а основная нагрузка идет на ноги и ягодицы. Состоит степпер из двух частей: верхняя – подвижная (ось и ручка), нижняя – неподвижная база и педали. Снизу Cardio Twister имеет 7 уровней сопротивления. Вы будете регулировать желаемую нагрузку. Работа и подсчет шагов начинается в тот момент, когда Вы ставите ноги на педали. Если тренировка окончена, то спустя несколько минут, степпер автоматически отключится. Главные достоинства: Компактность. Тренажер легко поместится даже в самой маленькой комнате