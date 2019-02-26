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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              4 215

              Bradex Cardio Twister SF 0033 (Кардиостеппер Кардио Твистер)

              Телефон
              +78124094725
              Продавец
              OKEY-SALE
              0
              Описание товара
              Действие тренажера-степпера направлено на все группы мышц, а основная нагрузка идет на ноги и ягодицы. Состоит степпер из двух частей: верхняя – подвижная (ось и ручка), нижняя – неподвижная база и педали. Снизу Cardio Twister имеет 7 уровней сопротивления. Вы будете регулировать желаемую нагрузку. Работа и подсчет шагов начинается в тот момент, когда Вы ставите ноги на педали. Если тренировка окончена, то спустя несколько минут, степпер автоматически отключится. Главные достоинства: Компактность. Тренажер легко поместится даже в самой маленькой комнате
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