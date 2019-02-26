Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
ЮГ МАШИНЕРИ
2654407 Масляный фильтр
Добавлено
26.02.2019
800
Сделать заказ
2654407 Масляный фильтр
Телефон
+79952040883
Продавец
ЮГ МАШИНЕРИ
0
Описание товара
Описание товара
Масляный фильтр EK-2060 является аналогом фильтров (кросс номера):
FLEETGUARD LF699 LF701 LF3580
DONALDSON P554407 P554403 P550299 P550237 P551446 P779158
Baldwin BT237 BT217 B7467
MANN W950/7 W950/5 W962/80 W950/4 W9504
FIL FILTER ZP540
HIFI/JURA SO242
STAL JX4407
WIX 51459 346P 324P
SAKURA C5102
HENGST H19W04
SCT SM122
Оригинальные каталожные номера для этого фильтра:
Caterpillar 5C1791 9Y4458 7W2327 7W2326 7W-2326
JCB 02/100284 02/100073
LINDE 219900036
DAEWOO 2474-6018
PERKINS 2654403 F2826500 265-4407 F28/26500 T64101001 26540347 2654401 2654407 2654400 2564401
MANITOU 47695
Bobcat 6511766
VOGELE 2037014
Наличный и безналичный расчет с НДС. Гарантия! Отправка любой
ТК. Срочная отправка автобусом.
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store