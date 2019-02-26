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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              800

              2654407 Масляный фильтр

              Телефон
              +79952040883
              Продавец
              ЮГ МАШИНЕРИ
              0
              Описание товара
              Описание товара

              Масляный фильтр EK-2060 является аналогом фильтров (кросс номера):

              FLEETGUARD LF699 LF701 LF3580

              DONALDSON P554407 P554403 P550299 P550237 P551446 P779158
              Baldwin BT237 BT217 B7467
              MANN W950/7 W950/5 W962/80 W950/4 W9504
              FIL FILTER ZP540
              HIFI/JURA SO242
              STAL JX4407
              WIX 51459 346P 324P
              SAKURA C5102
              HENGST H19W04
              SCT SM122

              Оригинальные каталожные номера для этого фильтра:

              Caterpillar 5C1791 9Y4458 7W2327 7W2326 7W-2326 
              JCB 02/100284 02/100073
              LINDE 219900036
              DAEWOO 2474-6018
              PERKINS 2654403 F2826500 265-4407 F28/26500 T64101001 26540347 2654401 2654407 2654400 2564401
              MANITOU 47695
              Bobcat 6511766
              VOGELE 2037014



              Наличный и безналичный расчет с НДС. Гарантия! Отправка любой

              ТК. Срочная отправка автобусом.
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