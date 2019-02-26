2654407 Масляный фильтр

Описание товара

Описание товара



Масляный фильтр EK-2060 является аналогом фильтров (кросс номера):



FLEETGUARD LF699 LF701 LF3580



DONALDSON P554407 P554403 P550299 P550237 P551446 P779158

Baldwin BT237 BT217 B7467

MANN W950/7 W950/5 W962/80 W950/4 W9504

FIL FILTER ZP540

HIFI/JURA SO242

STAL JX4407

WIX 51459 346P 324P

SAKURA C5102

HENGST H19W04

SCT SM122



Оригинальные каталожные номера для этого фильтра:



Caterpillar 5C1791 9Y4458 7W2327 7W2326 7W-2326

JCB 02/100284 02/100073

LINDE 219900036

DAEWOO 2474-6018

PERKINS 2654403 F2826500 265-4407 F28/26500 T64101001 26540347 2654401 2654407 2654400 2564401

MANITOU 47695

Bobcat 6511766

VOGELE 2037014







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