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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              35

              Монета 10 рублей России 2014 г, Севастополь (UNC)

              Телефон
              +78124959919
              Продавец
              СомС
              0
              Описание товара
              Серия: «Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым» Название монеты: Севастополь Дата выпуска: 9 октября 2014 года Каталожный номер: 5714—0041 Тираж: 10.000.000 Монетный двор: СПМД Материал: Сталь с латунным гальваническим покрытием Диаметр: 22 мм Толщина: 2,2 мм Вес: 5,63 гАверс: На лицевой стороне монеты Севастополь по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2014». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба, соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак монетного двора. Реверс: На оборотной стороне монеты Севастополь в центре расположено рельефное изображение памятника «Затопленным кораблям» в г. Севастополе на фоне очертания Крымского полуострова, на котором пятиконечной звездой отмечено расположение г. Севастополя, имеются надписи: дата «18.03.2014», по окружности в верхней части — «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней части — «СЕВАСТОПОЛЬ». Гурт: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими участками.
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