Государственный кредитный билет 1 рубль тип 1898 г (Шипов, VF)

Описание товара

Государственный кредитный билет 1 рубль тип 1898 г. (из обращения VF) разные кассиры (могут не совпадать с фото!)Размер банкноты: 90*150 ммМатериал: Белая бумага с шёлковыми нитями Водяной знак: Ромбы, образованные светлыми и тёмными треугольниками, внутри которых такие же ромбы, но меньшего размера Аверс: номинал, растительный орнамент, номер банкноты , подписи управляющего и кассира, вензель «Н II».Реверс: номинал, растительный орнамент, герб Российской империи. Водяной знак : два вида треугольников, которые образуют ромбы («теневые квадраты») В ходе денежной реформы 1896-1897 гг. в обращении появился государственный кредитный билет 1 рубль, дизайн которого повторял аналогичный номинал образца 1887 года. Бумажный денежный знак 1 рубль печатался на бумаге с водяными знаками. Лицевая сторона имеет следующее оформление: вверху наименование «Государственный кредитный билет», в центре надпись «Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую монету без ограничения суммы (1 руб.=1/15 империала, содержит 17,424 долей чистого золота) и подписи управляющего и кассира, слева от надписи – малый государственный герб (под которым расположены серия и номер), справа – вензель Николая Второго (а также серия и номер), снизу год «1898». Фон лицевой стороны коричневый, а все элементы оформления синего цвета. Обратная сторона имеет цвета оформления: желтый для элементов оформления и коричневый для фона. В центре банкноты расположен малый герб Российской Империи, слева - номинал «1 рубль», справа – цитаты из указа о правилах обращения государственный кредитных билетов. Выделяется 4 больших типа банкнот по подписи управляющего – Плеске, Тимашев, Коншин, Шипов.