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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              2 485

              Свитер «Кольчуга» 3 нити Чёрный

              Телефон
              +79374457831
              Продавец
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              Описание товара
              708. Свитер «Кольчуга» 3 нити. Чёрный.Материал:Пряжа полушерстяная (30% шерсть,70% синтетика)Сезон:ВсесезоннаяСостав:Полушерстяная пряжаРаздел:ТрикотажВес:950 гр.Свитер «Кольчуга» мужской с рубашечными рукавами. Плотное переплетение в 3 нити. Для более длительного использования нашиты тканевые детали: наплечники, погоны и налокотники. Изделие хорошо защищает организм человека от резких перепадов температур. При изготовлении используется полушерстяная пряжа, состав: 30% - шерсть, 70% - смесовая синтетика. Размерный ряд с 46 по 62, рост 170-188 Отличительные особенности:свитер Кольчуга мужской с рубашечными рукавамиплотное переплетение в 3 нитидля более длительного использования нашиты тканевые деталиизделие хорошо защищает организм человека от резких перепадов температур
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