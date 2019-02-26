Описание товара

708. Свитер «Кольчуга» 3 нити. Чёрный.Материал:Пряжа полушерстяная (30% шерсть,70% синтетика)Сезон:ВсесезоннаяСостав:Полушерстяная пряжаРаздел:ТрикотажВес:950 гр.Свитер «Кольчуга» мужской с рубашечными рукавами. Плотное переплетение в 3 нити. Для более длительного использования нашиты тканевые детали: наплечники, погоны и налокотники. Изделие хорошо защищает организм человека от резких перепадов температур. При изготовлении используется полушерстяная пряжа, состав: 30% - шерсть, 70% - смесовая синтетика. Размерный ряд с 46 по 62, рост 170-188 Отличительные особенности:свитер Кольчуга мужской с рубашечными рукавамиплотное переплетение в 3 нитидля более длительного использования нашиты тканевые деталиизделие хорошо защищает организм человека от резких перепадов температур