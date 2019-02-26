Описание товара

Товар продаётся в розницу и оптом на сумму 10 000 рублей в любом наборе. Термобельё JahtiJakt Fulton.Термобелье изготовлено из материала Micro DRY и рекомендовано для использования при интенсивных и средних физических нагрузках в любых погодных условиях. Оно эффективно отводит лишнюю влагу, быстро сохнет при намокании и отлично «дышит». Использование комплекта поверх базового слоя обеспечивает надежную защиту от холода и при этом хорошо вентилируется. Комплект эластичный, хорошо облегает тело, не сковывая при этом движений.Термобелье Fulton изготовлено с использованием уникальной технологии Scentech. Она полностью блокирует запах человека, делая его незаметным для животных. Для максимального эффекта белье рекомендуется использовать с флисовой одеждой, вторым слоем термобелья или охотничьими костюмами JahtiJakt.