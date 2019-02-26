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              BEGETON | ART
              Добавлено 26.02.2019
              2 200

              Ботинки «Турист»

              Телефон
              +79374457831
              Продавец
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              Описание товара
              Ботинки «Турист»Камуфляж    Лес Основной материал:Спецткань Oxford с водоотталкивающей пропиткойПодошва:Термоэластопласт Conan - износостойкаяСезон:ЛетоАкция ОПТ:даРаздел:ОбувьВес:1145 гр.Назначение: для активного отдыха, идеально подойдут туристам и любителям ходовой охоты и рыбалки. Модель может эксплуатироваться как летом, так и в весенне - осенний период. Выполнены из ткани OXFORD, материала с водоотталкивающей пропиткой.  Комфортная температура эксплуатации от +5° до +25°С  Отличительные особенности:обувь выполнена из водоотталкивающей тканиполиуретановое покрытиелегко поддается аэрозольной обработке для повышения влагостойкостив носовой и пяточной части усиливающие элементы для защиты ног. вставка - супинаторподошва повышенной износостойкости с высокими показателями грунтозацепляемостипри изготовлении применяется высокопрочная нить Guterman(Германия)
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