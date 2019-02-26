Описание товара

Ботинки «Турист»Камуфляж Лес Основной материал:Спецткань Oxford с водоотталкивающей пропиткойПодошва:Термоэластопласт Conan - износостойкаяСезон:ЛетоАкция ОПТ:даРаздел:ОбувьВес:1145 гр.Назначение: для активного отдыха, идеально подойдут туристам и любителям ходовой охоты и рыбалки. Модель может эксплуатироваться как летом, так и в весенне - осенний период. Выполнены из ткани OXFORD, материала с водоотталкивающей пропиткой. Комфортная температура эксплуатации от +5° до +25°С Отличительные особенности:обувь выполнена из водоотталкивающей тканиполиуретановое покрытиелегко поддается аэрозольной обработке для повышения влагостойкостив носовой и пяточной части усиливающие элементы для защиты ног. вставка - супинаторподошва повышенной износостойкости с высокими показателями грунтозацепляемостипри изготовлении применяется высокопрочная нить Guterman(Германия)